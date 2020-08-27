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Haberler Muğla Yoldan karşıya geçmek istiyordu, kanlar içinde kaldı!

Yoldan karşıya geçmek istiyordu, kanlar içinde kaldı!

'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. yoldan karşıya geçmek isteyen genç kanlar içinde yerde kaldı.Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Yoldan karşıya geçmek istiyordu, kanlar içinde kaldı!

27.08.2020, 15:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,16:12

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobil, yayaya çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, Menteşe Cumhuriyet Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 DH 500 plakalı araç şoförü H.Ş., yaya geçidinden geçen bir gence çarptı. Ardından araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yoldan karşıya geçmek isteyen genç kanlar içinde yerde kaldı. Kazanın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA

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