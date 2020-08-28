CHP’li belediyeden hassas alan ihaneti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinden denize tonlarca pis atık su bırakıldığı ortaya çıktı. Yalıkavak Küdür Yarımadası'nda bulunan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen alanda, hem su altında hem de su üstünde onlarca Akdeniz Foku mağarası bulunuyor. Kirli suyun akıtıldığı koya lüks yatlar da demir atıyor.





FOKLARIN YAŞAM ALANI

SIK sık arıtma tesislerinden denize arıtılmamış su bırakılmasıyla gündeme gelen CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Yalıkavak'taki tesisinin de denizi kirlettiği ortaya çıktı. "Kesin korunacak hassas alan" ilan adilen Küdür Yarımadası'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisinin denizi kirlettiği tespit edildi. Kirli suyun akıtıldığı bölgede su altı ve su üstünde Akdeniz foklarının yuva olarak kullandığı onlarca mağara bulunuyor. Bölgede balıkçılık yapan vatandaşlar, tesisin yaz aylarında yetersiz kalması nedeniyle denize zaman zaman arıtılmamış su bırakılmış olabileceğini belirterek, "Burası hem Akdeniz foklarının yuva-lama alanı hem de suyun akı-tıldığı koya lüks yatlar demir-liyor. Tesis yapılırken yaz nüfusuna göre yapılma-lıydı. Yetersiz kalınca kirli suyun arıtılma-dan denize bırakıl-dığını düşünüyo-ruz. Bodrumluların denize girebildiği az sayıda koydan biri de bu şekilde kirletiliyor" dedi.





'BODRUMLU OLARAK İÇİM KAN AĞLADI'

İDDİALARIN ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yaptığı incelemenin ardından konuşan Gökmen, "Bir Bodrumlu olarak gözlerim yaşardı, içim kan ağladı. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum" dedi. Küdür Yarımadası'nın Akdeniz foklarının sık sık görüldüğü özel bir bölge olduğunu kaydeden Gökmen, "Bu hassas alanı böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdumduymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar?" diye konuştu.

Adem ÜLKER