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Haberler Muğla Bodrum'da korkutan yangın!

'da korkutan !

'nın ilçesinde bir mağazada çıkan korkuya neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yayılmasını önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum'da korkutan yangın!

AA

29.08.2020, 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,09:31

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Kale Caddesi'nde çanta satan bir mağazadan duman çıktığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, mağazanın iç kısmındaki yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili iş yerinde inceleme yaptı.

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