Haberler Muğla Bodrum'da korkutan yangın!

Bodrum'da korkutan yangın!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın korkuya neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yayılmasını önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA 29.08.2020, 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,09:31