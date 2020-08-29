Bodrum'da korkutan yangın!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çarşı Mahallesi Kale Caddesi'nde çanta satan bir mağazadan duman çıktığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, mağazanın iç kısmındaki yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili iş yerinde inceleme yaptı.Drift gösterisinde korona tedbirleri unutuldu ‘Annemi rahatsız ediyor’ diye vurdu Yolda giderken birden alev aldı! Canlarını kurtardılar ama...
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