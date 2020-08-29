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Haberler Muğla Duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

'da zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan , sahibine teslim edildi.

Duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

DHA

29.08.2020, 17:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,17:53

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki butik dükkanın bahçe zeminine döşeli tahta parkenin köşesinde, duvar arasında sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.


Fethiye'de itfaiye ekipleri, yavru köpeğin butik dükkanın bahçe zeminine döşeli tahta parkenin köşesinde, duvar arasında sıkıştığı ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından sıkıştığı yerden çıkararak yavru köpek, sahibine teslim edildi.

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