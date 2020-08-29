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Haberler Muğla İşlediği cinayetin 3’üncü yıldönümünde yakalandı

İşlediği cinayetin 3’üncü yıldönümünde yakalandı

2017 yılında ’da yemek yediği restoran çalışanını kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlı, Interpol tarafından ’da yakalanarak ’ye teslim edildi.

İşlediği cinayetin 3’üncü yıldönümünde yakalandı
Giriş Tarihi: 29.8.2020

Muğla'da 30 Ağustos 2017'de Murat Ekici'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Cevat Koparır, İnterpol tarafından Azerbaycan'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Koparır tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 30 Ağustos 2017'de Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük koyundaki bir kafetaryada meydana geldi. Gece saatlerinde mekanda yemek yiyen Cevat Koparır ile işletmede çalışan Murat Ekici arasında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ BIRAKTI
Koparır'ın kalbinden bıçakladığı Ekici, ağır yaralandı. Koparır otomobiline aldığı Ekici'yi ambulansa teslim ettikten sonra firar etti. Yanında bulunan kız arkadaşını da Aydın'da bıraktık-tan sonra kayıplara karış-tı. Ekici götürüldüğü has-tanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı Koparır hak-kında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama çıkarıldı. Yaklaşık 3 yıldır aranan Koparır, Azerbaycan'da Inter-pol tarafından yakala-narak uçak ile Dala-man Havalimanı'na getirildi. Jandarma tara-fından alınarak Muğla Adliyesi'ne geti-rilen Koparır, çıkarıldığı mah-keme tarafın-dan tutuklana-rak cezaevine gönderildi.

Ferdi YAVUZ

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