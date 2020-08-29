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Marmaris'te korkutan orman yangını

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

AA 29.08.2020, 12:39 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,13:45