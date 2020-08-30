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Haberler Muğla Fethiye’de tatilcinin aracını tekmeledi! CHP’li Başkan ifade verecek

Fethiye’de tatilcinin aracını tekmeledi! CHP’li Başkan ifade verecek

'nın Fethiye ilçesinde polise başvuran bir tatilci Çağlar Özbakır, trafikte tartıştığı CHP’li Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Fethiye Belediye Başkanı ‘mala zarar verme’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ten ifade verecek. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

Fethiye’de tatilcinin aracını tekmeledi! CHP’li Başkan ifade verecek

SABAH

30.08.2020, 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020,11:48

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polise başvuran bir tatilci, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

OTOMOBİLENE ZARAR VERDİ
Edinilen bilgiye göre ilçeye tatile gelen Çağlar Özbakır otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ile araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar verdi.

Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar verdi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Özbakır, gazetecilere, trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini kaydetti.

BAŞKAN İFADE VERECEK
Özbakır, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit'ten ifade verecek.

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