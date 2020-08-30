Flamingo Cenneti’nde neler oluyor? CHP’li belediye seyirci

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Muğla'nın Milas ilçesinde doğa cenneti Boğaziçi'nde binlerce Flamingo'ya, onlarca göçmen kuşa ve sayısız canlı türüne ev sahipliği yapan 120 civarinda kuşun ürediği Tuzla Sulak Alanı'nda oluşan tanımsız kirli köpürmeler sonucu çevreye ağır koku yayılmaya başladı.

AĞIR KOKU RAHATSIZ EDİYOR

Yayılan ağır koku bölgede yaşayan vatandaşları tatilcileri ve gölü ziyarete gelen çevre gönüllülerini rahatsız ediyor. Vatandaşlar, Tuzla Sulak Alanı'ndaki bu koku odaklı kirliliğin incelenmesini ve giderilmesini yetkililerden talep ediyor.

Yaz aylarında su sirkülasyonunun ve göldeki su seviyesinin yetersizliği nedeniyle bu tür bir koku ve kirlilikle karşılaştıklarını söyleyen Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, bölgede yaşayan vatandaş ve işletmelere Tuzla Sulak Alanı'nı korumaları için sık sık bilgilendirme yaptıklarını ve Tuzla'daki su sirkülasyonunun ilave menfezlerle sağlanması için girişimde bulunduklarını ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR'E BAŞVURDULAR

Sulak alanın doğasına uygun sekilde korunabilmesi için çabaladıklarını ve gereken girişimlerde bulunduklarını ifade eden Karakoyun, "Su sirkülasyonunda sıkıntı olduğu için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, Tuzla Sulak Alan'a menfez oluşturulması için başvurduk.

DSİ de bu konuda ölçümler yaptı. Sorunun kalıcı olarak çözülmesini umuyoruz. Tuzla sulak alanı hepimiz için çok özel ve değerli bir doğal yaşam alanıdır"diye konuştu.