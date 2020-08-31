Başkan çıldırdı!

Bir süre sonra aracını kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan koruma ve CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca arasında yaşanan tartışma büyüdü. İddiaya göre Karaca ile koruması, Özbakır'a hakaret etti ve otomobiline zarar verdi.



BEN BAŞKANIM' DEDİ



POLİS merkezine giderek şika-yetçi olan Özbakır, yolun darlığı nedeniyle ilk başta yol vereme-diğini fakat daha sonra kena-ra çekildiğini anlattı. Özbakır, "Araçtaki kişi kendisinin belediye başkanı oldu-ğunu söyleyince ben de 'Kim olursan ol bunun bir önemi yok' dedim. Öyle deyince kapı-sını açtı ve aracı-ma zarar verdi. Daha sonra koruması indi ve araca tekme attı" dedi. Özba-kır, başkan ve korumasının otomobi-linin kapı kolunu zorladığını, camını kırdığını ve aracı parçalamaya çalış-tıklarını ileri sürdü. Araçta kız arka-daşının olduğunu söylemesine rağ-men başkan ve korumasının otomobile birçok kez vurduğunu belirten Özba-kır, "Kız arkadaşımın olduğu tarafın camını vurarak kırdı. Ona zarar vermek istediler. Sonradan bu kişinin gerçekten belediye başkanı olduğunu öğrendim. Çok merak ediyorum, genel başkanları yaşadığım olayın ardından ne yapacak" diye konuştu. Fethiye Beledi-ye Başkanı Alim Kara-ca ise konuyla ilgili daha sonra kamu-oyuna açıklama yapacağını söy-ledi.

MURAT YALÇIN