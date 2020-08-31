Haberler Muğla Menteşe'de ot yangını büyümeden söndürüldü

Menteşe'de ot yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'da trafodan çıktığı düşünülen iki ayrı ot yangını büyümeden söndürüldü.Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, Aydem ve polis ekipleri sevk edildi.

31.08.2020, 15:50 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,15:55