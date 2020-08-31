Muğla'nın dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,4 azaldı, ithalat ise yüzde 10,9 arttı.



İhracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azalarak 56 milyon 628 bin dolar, ithalat ise yüzde 10,9 artarak 28 milyon 68 bin dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Muğla bu değerlerle Muğla, Türkiye genelinde en fazla ihracat ve ihracatın gerçekleştiği 25. il oldu.



2020 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör belirlendi. Buna göre tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 49,08 (27 milyon 793 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sanayinin payı yüzde 44,96 (25 milyon 463 bin dolar), madencilik ve taşo cakçılığı sektörünün payı ise yüzde 5,95 (3 milyon 371 bin dolar) oldu. İthalatta ise ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,96 (28 milyon 57 bin dolar) oldu. Ardından gelen bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,04 (10 dolar) olarak gerçekleşti.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE YUNANİSTAN

Muğla'dan, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 853 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 6 milyon 330 bin dolar ile ABD ve 5 milyon 942 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.



EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE MORİTANYA

Muğla'ya, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat Moritanya'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 183 bin dolar olarak gerçekleşti. Moritanya'yı sırasıyla 4 milyon 120 bin dolar ile Fransa ve 4 milyon 30 bin dolar ile Fas izledi.

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