Edinilen bilgiye göre, bir otelde tatil yapan Rus uyruklu M.S., aynı otelde garson olarak görev yapan A.Y.'ye 2 gün boyunca sözlü tacizde bulunarak, para karşılığında birlikte olma teklifinde bulundu. A.Y.'nin teklifi reddetmesi üzerine otelin karşılama merkezinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Rus turist, garson A.Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen M.S., "cinsel saldırı" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Rus turist cinsel saldırıdan tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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