Bodrum’daki en ünlü mekanlar mühürlendi

ÜNLÜ turizm merkezi Bodrum'da eğlence mekanları mühürleniyor. Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu ilçede 30 mekan mühürlendi. 1 milyon lira ceza kesildiği, 25 bin işyerine de uyarı verildiği öğrenildi. 16 işletme süresiz mühürlenirken, 11 iş yeri 4 günlüğüne 3 iş yeri ise 15 günlüğüne mühürlendi. Bodrum'da salgın nedeniyle açılmayan eğlence kulübü işletmecileri kafe ruhsatıyla kulüp işletmeye başladı. Ruhsata aykırı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan gece kulüplerini zabıta bir bir mühürledi.

TUBA AYHAN