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Haberler Muğla Eviyle birlikte parası da yandı

Eviyle birlikte parası da yandı

Eviyle birlikte parası da yandı
Giriş Tarihi: 1.9.2020

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası mevkiinde Mehmet Ali Ünal isimli vatandaşa ait ahşap yayla evinde önceki akşam yangın çıktı. İTFAİYE ekipleri yanan evin hemen yanında bulunan eve alevlerin sıçramasını önlerken, yangın sonucu ev tamamen yandı. Yanan evin sahibi Mehmet Ali Ünal, bankaya kredi borcu olduğunu ve borcu ödemek için sattığı büyükbaş hayvanlarından aldığı 40 bin liranın da yangında tamamen yandığını söyledi.

FERDİ YAVUZ

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