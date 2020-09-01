“Susuzluktan ölüyoruz”

Melike Baksan isimli vatandaş sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Karadam'da tarım arazilerinin istimlakı için ihtar kağıtları köylülere ulaştı. Madenden çıkan kumun verimli tarım arazisine döküleceği iddia ediliyor. Bu yemyeşil köyü tahrip etmelerine izin vermeyeceğiz" dedi. Köylü kadınlar da CHP'li başkanlara seslenerek, "Bu rezilliği herkes görsün. İstimlak istemiyovruz, suyumuzu geri verin. Osman Gürün sakın oy istemek için arkadaşlarını bize gönderme" dediler.

FERDİ YAVUZ