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Haberler Muğla “Susuzluktan ölüyoruz”

“Susuzluktan ölüyoruz”

'nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy Mahallesi'ne bağlı Karadam'daki susuzluk vatandaşları bezdirdi. Köylü kadınlar çektikleri video ile 'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 'e ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a ateş püskürdü.

“Susuzluktan ölüyoruz”
Giriş Tarihi: 1.9.2020

Melike Baksan isimli vatandaş sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Karadam'da tarım arazilerinin istimlakı için ihtar kağıtları köylülere ulaştı. Madenden çıkan kumun verimli tarım arazisine döküleceği iddia ediliyor. Bu yemyeşil köyü tahrip etmelerine izin vermeyeceğiz" dedi. Köylü kadınlar da CHP'li başkanlara seslenerek, "Bu rezilliği herkes görsün. İstimlak istemiyovruz, suyumuzu geri verin. Osman Gürün sakın oy istemek için arkadaşlarını bize gönderme" dediler.

FERDİ YAVUZ

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