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Haberler Muğla Datça’da 8 kök hint keneviri ele geçirildi

Datça’da 8 kök hint keneviri ele geçirildi

’nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 8 kök hint keneviri ele geçirildi.

Datça’da 8 kök hint keneviri ele geçirildi

02.09.2020, 18:36

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli S.T.'nin Hızırşah Mahallesi'ndeki evinde 8 kök hint keneviri ele geçirilirken, S.T. hakkında adli işlem başlatıldı.



S.T.'nin kanser hastası olduğu hint kenevirlerini acısını dindirmek için kullandığı iddia edildi.

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