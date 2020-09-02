Duayen sporcu yaşama veda etti

YÜZME sporunun duayen ismi Orhan Mengi, trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Birçok milli sporcu yetiştiren Mengi, evinin banyosunda düşerek kafasını çarptı ve başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Mengi, yaşam mücadelesini kaybetti. İzmirli eğitmen Orhan Mengi'nin ölümü sevenlerini ve öğrencilerini büyük üzüntüye boğarken, cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. Orhan Mengi'nin eşi beden eğitimi öğretmeni Aysel Mengi de yıllar önce geçirdiği trafik kazasında TIR'ın altında kalarak feci şekilde can vermişti.

FATİH ŞENDİL