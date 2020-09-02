  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Duayen sporcu yaşama veda etti

Duayen sporcu yaşama veda etti

Duayen sporcu yaşama veda etti
Giriş Tarihi: 2.9.2020

YÜZME sporunun duayen ismi Orhan Mengi, trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Birçok milli sporcu yetiştiren Mengi, evinin banyosunda düşerek kafasını çarptı ve başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Mengi, yaşam mücadelesini kaybetti. İzmirli eğitmen Orhan Mengi'nin ölümü sevenlerini ve öğrencilerini büyük üzüntüye boğarken, cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. Orhan Mengi'nin eşi beden eğitimi öğretmeni Aysel Mengi de yıllar önce geçirdiği trafik kazasında TIR'ın altında kalarak feci şekilde can vermişti.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Duayen sporcu yaşama veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA