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Haberler Muğla Muğla'da sentetik hap ele geçirildi

'da ele geçirildi

'da yapılan operasyon kapsamında bir çuval ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından tespit edilen araçta arama yapıldı. Aramada, 9 bin 505 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Muğla'da sentetik hap ele geçirildi

02.09.2020, 17:11 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020,17:18

Muğla'da polis ekipleri takip sonucu durdukları aracın bagajında çuval içerisinde 9 bin 505 adet sentetik hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği ekipleri tarafından sistem analizi sonucu tespit edilen araç il girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada M.Y. isimli şüphelinin üstünden 1.22 gram skunk maddesi, aracın bagaj kısmında ise çuval içerisinde 9 bin 505 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. ve K.E. isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

IHA

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