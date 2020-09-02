Muğla'da sentetik hap ele geçirildi

Muğla'da polis ekipleri takip sonucu durdukları aracın bagajında çuval içerisinde 9 bin 505 adet sentetik hap ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği ekipleri tarafından sistem analizi sonucu tespit edilen araç il girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada M.Y. isimli şüphelinin üstünden 1.22 gram skunk maddesi, aracın bagaj kısmında ise çuval içerisinde 9 bin 505 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. ve K.E. isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

IHA

Muğla’da uyuşturucu operasyonu yapıldı

Çanakkale Savaşları'nda Japon tüfeklerini İngilizlerin kullandığı belirlendi

Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu