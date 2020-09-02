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Haberler Muğla Muğla’da uyuşturucu operasyonu yapıldı

’da operasyonu yapıldı

'da operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında, 1374 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonda haklarında işlem yapılan üç kişiden İ.Ö ve U.Ö gözaltına alındı.

Muğla’da uyuşturucu operasyonu yapıldı

02.09.2020, 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020,16:26

Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1374 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ve Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 1374 gram esrar, 2,70 gram Kenevir Tohumu, 2 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Yapılan operasyonda haklarında işlem yapılan üç kişiden İ.Ö ve U.Ö polis tarafından gözaltına alındı.

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