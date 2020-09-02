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Sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

'nın ilçesinde makine arızasından dolayı sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı. Tekne limanına çekilirken, içinde bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

02.09.2020, 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020,10:50

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızasından dolayı denizde sürüklenen tekne kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak limana çekildi.


Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Darboğaz mevkisinde makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne yardım talebinde bulundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Darboğaz mevkisinde sürüklenen 7 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Göcek limanına güvenli bir şekilde çekti. Teknedeki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

IHA

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