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Tuzla sulak alanında çöp ve pis koku arttı

'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı, son günlerde kirlilikle dikkat çekiyor. Sulak alan etrafında biriken katı atıklar bir yana, kıyı şeridinde köpürmeler ve dayanılmaz bir pis koku yayılmaya da başladı.

Tuzla sulak alanında çöp ve pis koku arttı
Giriş Tarihi: 2.9.2020

'ÖNEMLİ KUŞ ALANI'
Sulak alanın can çekiştiğini söyleyen yöre halkı, bölgeye atık suların boşaltıldığını öne sürerek, "Geçmiş yıllarda da atık suların boşaltıldığı alandaki kirlilik bizi endişelendiriliyor" diye konuştu. Tuzla Sulak Alanı'nın 2001 yılında IBA (İmportant Bird Area) tarafından dünyaca önemli kuş alanı olarak belirlendiğini söyleyen Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, "Bu alan her yıl 3 bin civarında flamingoya ev sahipliği yapıyor. 118 kuş türü var. Böyle önemli bir alanda kirlilik yaşanması bizleri de derinden üzüyor. Tuzla'daki su sirkülasyonunun ilave menfezlerle sağlanması için girişimde bulunduk. Bu çalışma sulak alanın nefes alması ve geleceği için çok önemli. Bu çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz" diyerek, turistlere ve yöre halkına, bölgedeki işletmelere Tuzla Sulak Alanı'nı korumaları için sık sık bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

VOLKAN YILDIZ

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