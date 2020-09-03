Fren yerine gaza bastı, kuaföre girdi

Öğle saatlerinde bir AVM karşısında faaliyet gösteren veteriner kliniğine 2 köpeğini getiren 74 yaşındaki Nergis Kılınç, klinik önünde dönüş yapmak istediği sırada fren yerine gaza basınca otomobil bir anda hızlandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki demir çitleri aşarak veteriner kliniğinin yanındaki kuaföre yöneldi. Otomobilin geldiğini gören kuaför önünde oturan 2 kişi kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Otomobil, kuaförün vitrinine çarparak durabildi.



Kaza sonrası her iki işletmede de büyük korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, maddi hasarla atlatılırken, sağlık ekipleri kazazedelere sağlık kontrolü yaptı.

"DURDURMAK İÇİN DAHA ÇOK BASTIM"

Otomobilin sürücüsü Nergis Kılınç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anını "Ayağım gazdaydı, dükkanın önüne kadar geldim. Ayağımı kaldırdım zannettim. Ondan sonra baktım, parmaklığa yaklaştım. Ya bu araba niye gidiyor diyorum? Durdurmak için daha çok bastım, araba devam etti. Köpeklerimi veterinere getirmiştim" sözleriyle anlattı.

"FİLM GİBİYDİ"

Otomobilin girdiği kuaförün işletmecisi Emine Alandağ ise, "Zaten film gibiydi. Hanımefendi buraya park edecekti sanırım. Ben bomba patladı sandım ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Tüm cam çerçeve indi" dedi.





"ÜZERİMİZE DOĞRU GELDİ SON ANDA KAÇTIK"



Kaza esnasında kuaförün önünde oturan ve canını zor kurtaran Ahmet Kaplan ise "Biz önde oturuyorduk. Hanımefendi veterinere gelmiş. Park ederken fren yerine gaza basmış. Üzerimize doğru geldi, son anda kaçtık öyle kurtulduk" dedi.