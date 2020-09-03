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Haberler Muğla Kurşun yanlış adrese gitti

Kurşun yanlış adrese gitti

’da silahlı saldırıya uğrayan Abdil Çetin hayatını kaybetti, birlikte yaşadığı ağır yaralandı. Saldırıyı yapan zanlıların, çifti husumetli olduğu kişilere benzettiği öğrenildi.

Kurşun yanlış adrese gitti
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Abdil Çetin tarladayken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Çetin hayatını kaybederken birlikte yaşadığı Sevgi Doğanay ağır yaralandı. Olayla ilgili ikisi kardeş 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların hayatını kaybeden Abdil Çetin'i, husumetli oldukları B.Ö. zannederek vurdukları iddia edildi. Zanlının, 28 Ağustos'ta husumetlisi B.Ö'nün ailesinden bir kişiyi silahla yaraladığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

TARLASINI SULAYACAKTI
Söğütlüyurt Mahallesi'nde dün sabah 04.00'te tarla sulamaya giden 3 çocuk babası Abdil Çetin (48) ile birlikte yaşadığı Sevgi Doğanay (46), A.K. ve İ.K. isimli kardeşlerin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan vatandaşların Çetin çiftini kanlar içinde görerek durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, Abdil Çetin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sevgi Doğanay ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak Çetin'in tarla komşuları A.K, İ.K ve B.Ö gözaltına alındı, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'KARANLIKTA GÖREMEDİK'
Zanlılardan A.K'nin bir başka tarla komşusu B.Ö ile husumetli olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan A.K ve İ.K kardeşlerin ilk ifadelerinde, "Karanlıkta gelen kişileri husumetli olduğumuz aileden ve tüfekli olduklarını zannederek ateş ettik" dedikleri öğrenildi.

ADEM ÜLKER / ÖMER KUNDAKÇI

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