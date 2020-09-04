Muğla'nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçu ile alakalı yakalaması bulunan O.G (27) isimli şahsı düzenlenen operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İHAAydın'da koronavirüs denetimi "Yer altındaki Pamukkale" de görenleri hayran bırakıyor Afyon'da iş yerinde dinamit ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Datça’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.