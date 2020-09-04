Marmaris’te pandemi seferberliğine yabancı turistler de katıldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler akşam saat 21.00'den 24:00'e kadar Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde yabancı turistlere maske dağıttılar. Bazı Rus turistler uygulamaya katılıp yurttaşlarına ve yerli turistlere maske dağıttı maske takmaları konusunda kendi dillerinde uyarılarda bulundu.



Rusya'dan 1 haftalık tatile geldiğini bildiren turistler "Burada maske dağıtıp polislere yardım etmek çok güzeldi, burası gerçekten şahane bir ülke tatilimizi burada yapmaktan keyif alıyoruz. Pandemi kurallarına çok güzel uyuluyor"diye konuştular.





Polis ekipleri ve 2 Rus çift, 3 saat süren bilgilendirmede bin 200 adet maske dağıtımı yaptı. Programda yabancı turistlerin yanı sıra yanında maske bulunmayan tatilci ile Marmarislilere de maske hediye edildi.



Meydandan geçen yerli ve yabancı turistlerin çoğunluğunun maske taktığı, takmamış olanların da polisleri görünce çantalarından çıkarıp taktığı gözlemlendi. Maskeleri olmayan turistlere maske hediye edildi.



Türkiye'deki uygulamaların memnuniyet verici olduğunu belirten Rus bir çift, "Otelimizde sürekli ateşimizi ölçüyorlar, temizlik düzenli olarak yapılıyor. Katıldığımız turlarda da çok dikkat ediliyor. Türkiye çok güzel havalar çok güzel" diye konuştu.



Uygulama kapsamında polis araçlarından megafon ile Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak "Değerli misafirlerimiz Korona virüs salgını ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz'' anonsları dinletildi.





Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Yabancı turistlerin maske takmadığını fark ettik. Maske temin etme konusunda sıkıntı yaşamamaları ve kuralları uymaları için böyle bir etkinlik başlattık. Ekip otolarımızdan megafonla ilçenin ana caddelerinde dolaşıp ya da park halinde İngiliz ve Rusça anonslar yapıyoruz. Bu bilgilendirmelerimiz turizm sezonu sonuna kadar devam edecek. Yaya devriye gezen ekiplerimiz uyarılarda bulunarak maske takmayan kişilere hediye ediyor" diye bilgilendirmede bulundular.

İHA