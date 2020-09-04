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'da 5 düzensiz kurtarıldı

'te 5 düzensiz kurtarıldı. Çiftlik Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket ederek göçmenleri kurtardı.

Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.09.2020, 15:51 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,15:55

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde deniz üstünde sürüklenen 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmaris ilçesi Çiftlik Adası açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, lastik bot içinde bulunan ve açık denizde sürüklenen 5 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

İHA

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