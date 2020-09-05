“Nefesim ciğerlerime ok gibi saplanıyordu”

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Cafer Yaman, Kurban Bayramı'ndan 10 gün önce korona virüs tanısı ile Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

VATANDAŞLARI UYARDI

Yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından taburcu olan ve evine gelen Cafer Yaman, korona virüse yakalandığı ve tedavi olduğu süreci anlattı. Yaman, korona virüsüne karşı vatandaşları uyararak, hastalığın hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Hastalıkla ilgili vatandaşları uyaran Yaman, şunları söyledi:

'ZATÜRRE HAFİF KALIR'

"Sakın bu hastalığı hafife almayın. Bildiğiniz grip zatürre, koronanın yanında hafif bir burun akıntısı kalır. Hele ki son evresinde aldığım nefes, akciğerlerime bir ok gibi saplanıyordu. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Sevdikleriniz için mutlaka ama mutlaka maske takın, sosyal mesafenizi koruyun, temizliğinize dikkat edin. Bunları lütfen ciddiye alın" dedi.



"TESTİNİZ NEGATİF hayatınız pozitif olsun"

"KOVİD-19'UN ne kadar tehlikeli olduğunu başınıza gelince anlıyorsunuz" diyen Yaman, "Lütfen sizin ve sevdiklerinizin başına gelmeden bunun ne kadar önemli ve tehlikeli bir hastalık olduğunu anlayın. Gezmek için daha fazla zamanınız olsun istiyorsanız, hafta sonları evinizde kalın. Testiniz negatif, hayatınız pozitif olsun" diye konuştu.

Feri YAVUZ