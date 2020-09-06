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Haberler Muğla KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç çarpıştı! Talihsiz kaza kamerada

'ye yetişmeye çalışan iki araç çarpıştı! Talihsiz kamerada

'nın Menteşe İlçesi'nde 'na yetişmeye çalışan iki araç yaptı. İki kişinin sınava giremediği kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.

KPSS'ye yetişmeye çalışan iki araç çarpıştı! Talihsiz kaza kamerada

06.09.2020, 13:16

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için yolda ilerleyen Y.U yönetimindeki 34 BRR 226 plakalı araca, ara sokaktan yine sınava yetişmeye çalışan O.Ö. yönetimindeki 48 V 0088 plakalı araç çarptı.

Kazada savrularak yolun ortasında kalan aracın şoförü Y.U olay yerinden sınava girmek için ayrılırken, aynı araçta bulunan ve şok geçiren Yasemin Y. ile kazaya karışan diğer araçtaki kişi sınava giremedi. Şans eseri yaralanan kimse olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İHA

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