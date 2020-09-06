Haberler Muğla Muğla’da 43 bin TL sahte para ele geçirildi

Muğla’da 43 bin TL sahte para ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde hafta sonu yoğunluğunu dikkat alan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirdi.

06.09.2020, 12:26