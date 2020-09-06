  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla’da 43 bin TL sahte para ele geçirildi

’da 43 bin TL ele geçirildi

’nın ve Milas ilçelerinde hafta sonu yoğunluğunu dikkat alan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ele geçirdi.

Muğla’da 43 bin TL sahte para ele geçirildi

06.09.2020, 12:26

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından eğlence mekanlarında gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 107.74 gram esrar, 145 adet sentetik hap, 2 parça halinde 3.5 gram Metamfetamin, 43 adet 100 TL'lik sahte banknot, 825 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Yakalamalar doğrultusunda 11 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 2 kişiden H.A. tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla’da 43 bin TL sahte para ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA