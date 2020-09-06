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Haberler Muğla Muğla'da ormanda kaybolan kadın, drone ve iz takip köpekleriyle aranıyor

'da ormanda kaybolan kadın, drone ve iz takip köpekleriyle aranıyor

Son dakika... 'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadın, drone ve iz takip köpeklerinin yardımıyla aranıyor. Gönüllülerin de destek verdiği arama çalışmalarında 200 kişilik ekip geniş bir alanı taramaya başladı.

Muğla'da ormanda kaybolan kadın, drone ve iz takip köpekleriyle aranıyor

AA

06.09.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020,15:24

Yemişendere Mahallesi'nden 3 Eylül'de yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir'den haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmasında bir bulguya rastlanılmadı.

Bunun üzerine bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı ve AFAD'ın yanı sıra komando taburu, AKUT ve Bodrum 911 Arama Kurtarma ekipleri de gönderildi. Gönüllülerin de destek verdiği arama çalışmalarında 200 kişilik ekip geniş bir alanı taramaya başladı.

Arama çalışmalarında 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 drone da kullanılıyor.

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