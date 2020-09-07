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Araç hurdaya döndü, imdadına yetişti

'da meydana gelen kazada, aracın ön bölümü büyük hasar görürken, araçta bulunan bir vatandaş sıkıştı. Araçta sıkışan vatandaş ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Araç hurdaya döndü, imdadına itfaiye yetişti

07.09.2020, 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,10:14

Ortaca ilçesinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesi Yeni Sargırme yolu Kemal Şahin Bulvarı Dikmekavak mevkiinde seyir halinde olan 48 M 2784 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetine kaybederek kaza yaptı. Kazada aracın ön bölümü büyük hasar görürken, araçta bulunan bir vatandaş sıkıştı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansı ve Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın ön bölümünde sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak 112 acil servis ambulansı teslim etti.

İHA

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