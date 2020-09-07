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Haberler Muğla Kaçak kazıda bulunmuştu! En önemli eserlerden.. İlgi odağı olldu

Kaçak kazıda bulunmuştu! En önemli eserlerden.. İlgi odağı olldu

Milas'ın Uzunyuva bölgesinde 16 yıl önce kaçak kazı ile ortaya çıkan ve “Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde” yer alan “” turizme kazandırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan “Her yıl on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Projesinin tamamlanmasıyla Milas’ın kültür turizmindeki önemi uluslararası boyut kazanacak ve kültür turizmine önemli bir katma değer sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı. İşte Takvim.com.tr'den 'ün özel haberinin detayları....

Kaçak kazıda bulunmuştu! En önemli eserlerden.. İlgi odağı olldu

07.09.2020, 13:20

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesi Hisarbaşı Mahallesi Uzunyuva Mevkiinde yer alan "Uzunyuva hanedan mezar odası mimari projesi ve arkeopark alanı çevre düzenleme projesi " alanında Milas Kaymakamı Eren Arslan ve kazı çalışmalarını yürüten ekiple birlikte incelemelerde bulunarak gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

KAÇAK KAZIDA ORTAYA ÇIKMIŞTI…
Muğla Valisi Orhan Tavlı , her yıl on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Uzunyuva Anıt Mezarı Projesinin tamamlanmasıyla Milas'ın kültür turizmindeki önemi uluslararası boyut kazanacağını ve kültür turizmine önemli bir katma değer sağlanmış olacağını belirterek, şunları ifade etti:

"Muğla'nın çok zengin kültürel geçmişe sahip. Bu tarihin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Müze faaliyete geçtiğinde kaçak kazıda bulunan 4 bin eserin sergilendiği dünyadaki tek müze olma özelliğine sahip olacak.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ise şunları paylaştı:

"Bölgede kamulaştıran metruk binalar yıkıldı. Mezarın bire bir benzerinin de yer alacağı müze projesi Kültür ve Turizm bakanlığımız tarafından hayata geçirilecek.

2010 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Hekatomnos Anıt Mezarına ait projede 2010 yılından günümüze kadar yapılan kazı çalışmaları ile açığa çıkarılan yaklaşık 4 bin parçalık aplik buluntu ile kemik ve fildişi buluntular, mermer, bronz objeler bakanlık tarafından hayata geçirilecek Proje kapsamında açılacak olan Hekatomnos Müzesi'nde sergilenecek.

UNESCO geçici miras listesinde yer alan Hekatomnos Anıt Mezarı'nın yer aldığı "Uzunyuva Hanedan Mezar Odası ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenleme Projesi " alanında incelemelerde bulunan Sayın Valimiz Orhan Tavlı'ya projemiz hakkında bilgi arz ettik. İkinci etap çalışmaları tamamlandığında ülkemiz ve ilçemiz açısından çok daha fazla katma değer üretecek olan projemize desteklerinden dolayı Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum."

HEKATOMNOS ANIT MEZARI…
UNESCO listesindeki 2 bin 400 yıllık anıt mezar, arkeoloji dünyasında bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösteriliyor.

Karya Satrabı Hekatomnos'a ait anıt mezar, yüzeyin 18 metre altında bulunuyor. Milas'ın Uzunyuva bölgesindeki mezar, 2004 yılında kaçak kazı ile ortaya çıkmıştı.

2010 yılından beri süren kazı çalışmaları, sıkı güvenlik önlemleri ve hassas tekniklere uygun yürütülüyor.

Hekatomnos Anıt Mezarı, özel iklimlendirme sistemiyle korunuyor. Eserlerin zarar görmemesi için sıcaklık ve nem değerleri sabit tutuluyor.

Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı da, özel güvenlik önlemleriyle 24 saat kontrol ediliyor.

Kenan Gürbüz / takvim.com.tr

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