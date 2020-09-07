Zeynep Şenpınar'ı katleden cani 'deliyim' dedi, gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.



Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

DELİYİM OYUNU TUTMADI

Vahşice öldürülen Zeynep Şenpınar'ın Ailesinin Avukatı ve Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e sanığın savcılıktaki ifade aşamasında kendisini suçlu kılacak detayları hatırlamadığını ifade ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Zeynep'i öldürdüğü mevcut delillerle ortada olan sanık bu beyanıyla akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Sanık ve avukatı TCK'nın 32-1 Maddesinde yer alan "Akıl Sağlığı yerinde olmayanlar cezalandırılamazlar" maddesinden faydalanmak istiyor.

Savcılıktaki ifade sürecinde, Zeynep Şenpınar'ı öldüren tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, avukatı aracılığı ile "Akıl Sağlığı Yerinde Değildir" raporu almak için başvuruda bulundu.

Sanık Kemaloğlu'nun avukatı, müvekkilinin akıl sağlığı yerinde olmadığı esnada suç işlediğini öne sürerek, savcılıktan "Müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesini" istedi.



Muğla Cumhuriyet Savcılığı gelen talep doğrultusunda Muğla Adli Tıp Kurumu'na Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun aklı sağlığının yerinde olup olmadığını sordu.

Muğla Adli Tıp Kurumundan gelen raporda Zeynep'i öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu bilgisine yer verildi. Bu gelişme üzerine, sanık hakkında dava açıldı. Mahkeme sürecinde sanığının avukatının müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığı tezini sürdüreceğini öngörüyoruz."

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (24), geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitmişti.



Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

KENAN GÜRBÜZ

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