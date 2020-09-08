  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Arı sokması ölüm getirdi

Arı sokması ölüm getirdi

Seydikemer’de Belediyesi’nde 6 yıldır görev yapan 48 yaşındaki Recep Büķlü arı sokması sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuk babası 'nün vefatı, ailesini ve çalışanlarını yasa boğdu. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

Arı sokması ölüm getirdi

SABAH

08.09.2020, 16:36

Seydikemer Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde Vidanjör şoförü olarak görev yapan 48 yaşındaki Recep Büklü'yü geçtiğimiz günlerde evinde oturduğu sırada arı soktu.

Arıya alerjisi olan Büklü hastaneye kaldırıldı. Bir süre hastanenin yoğun bakımında tedavi altında olan Recep Büklü, yaşam savaşını kaybetti.

Seydikemer Belediyesi'nde yaklaşık 6 yıldır görev yapan Büklü'nün vefatı ailesini, yakınlarını ve Belediye çalışanlarına yasa boğdu.

Büklü'nün cenazesi bugün Seydikemer ilçesi Sahil Ceylan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan cenaze namazına Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, Mustafa Karakuş, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arı sokması ölüm getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA