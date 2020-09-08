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Çıktıkları yürüyüş kabusları oldu! Ekipler denizden gelip kurtarabildi

Son dakika... 'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 2 kişi, yürüyüş sırasında mahsur kaldıkları 'ndan denizden ulaşan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Çıktıkları yürüyüş kabusları oldu! Ekipler denizden gelip kurtarabildi

DHA

08.09.2020, 14:00

Fethiye'ye tatile gelen Ozan ve Ali Gür, Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda dün akşam yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 2 kişiyi kurtardı. Ekipler, kıyıya tekne ile gelerek ikiliyi aldı. Can yelekleri giydirilerek tekneye alınan 2 arkadaş, merkeze götürüldü.

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