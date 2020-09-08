İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı... FETÖ'cü kaçaklar yakalanmıştı! Yunan'dan kazık yedikleri ortaya çıktı
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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