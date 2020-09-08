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Haberler Muğla Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı

'da aranan şüphelisi astsubay 'da yakalandı

'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) şüphelisi astsubay, 'da gözaltına alındı.

Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı

AA

08.09.2020, 10:06

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

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