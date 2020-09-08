Muğla'nın en 'Çekici' gelin arabası! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Düğün salonuna gittiklerinde davetlilerin şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Mustafa Tintin, "Bu işi yapmak küçüklükten bu yana hep hayalimdi. 3 yıl önce çekici alarak bu işe başladım. Çok severek yaptığım bir iş.

Eşime son ana kadar çekiciyi gelin arabası olarak kullanacağımızı söylemedim. Görünce çok şaşırdı. Fakat benim mesleğimi ne kadar sevdiğimi bildiği için kararımı anlayışla karşıladı. Çarşıda süslediğimiz çekici ile gezerken yoldan geçen insanlar durup fotoğraf çektiler. Dükkanlarından alkışlayanlar oldu. Özellikle sanayi esnafından 'Sana bu yakışırdı' sözlerini duydum. Düğün salonuna gittiğimizde de herkes şaşırdı" dedi.