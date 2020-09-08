Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında öldüren cezaevi firarisi koca İzmir'de yakalandı

Olay, 28 Ağustos akşamı Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Veysi Yoldaş, 1 kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Ardından da kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.





Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yoldaş'ın İzmir'de olduğu belirlendi. Veysi Yoldaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konak ilçesinde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Bu sabah, Diyarbakır'a getirilen Yoldaş'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

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