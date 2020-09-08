Salma Hayek, ve dünya zengini eşi tatil için Ege’yi seçti!

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Salma Hayek, Fransız işadamı eşi Francois- Henri Pinault ve kızı Valentina ile geçtiğimiz haftalarda mavi tura çıktı. Ege'yi tekneyle karış karış gezen ünlü oyuncunun, Türkiye'ye de uğradığı ortaya çıktı.

Marmaris'teki eşsiz koylarda yüzen Hayek, tatil pozlarını Instagram'da paylaştı. 54. yaş gününü de Ege'de kutlayan dünyaca ünlü oyuncu, mayolu pozuna "Tahmin edin kim 54 yaşına giriyor?" notu düşerek daha genç hissettiğini vurguladı. Hayek ve ailesi Türkiye tatilinden sonra ise soluğu Simi ve Mikonos gibi Yunan Adaları'nda aldı.

33 MİLYAR $'LIK MİSAFİR



Hayek'in Türkiye'de tatil yaptığı eşi Francois-Henri Pinault, 33 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden.