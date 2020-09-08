Son dakika: Muğla'da orman yangını

Gökçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.





Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.