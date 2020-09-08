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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da orman yangını

Son dakika: 'da orman yangını

'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Son dakika: Muğla'da orman yangını

AA

08.09.2020, 16:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,17:10

Gökçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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