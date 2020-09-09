  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da minibüs ve taksilerde koronavirüs denetimi

'da minibüs ve taksilerde koronavirüs denetimi

'da polis ekipleri tarafından, minibüs ve taksilerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Vatandaşlar yaptıkları açıklamada, denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi. Ekipler, ayakta yolcu olup olmamasının yanı sıra maske, broşür, dezenfektan ve taksilerde kapasite aşımı olup olmadığını denetledi.

Bodrum'da minibüs ve taksilerde koronavirüs denetimi

09.09.2020, 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,14:48

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından minibüs ve taksilerde teker teker Kovid-19 denetimi yapıldı.


Son günlerde artan korona virüs vakalarıyla birlikte gözlerin çevrildiği kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Kovid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre 'ayakta yolcu alma' kısıtlamasına göre, Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de denetimlerini bu kapsamda sürdürdü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Antik Tiyatro önünde uygulama yapan ekipler, minibüslerde ayakta yolcu olup olmadığını denetledi. Yaklaşık bir saatlik uygulama boyunca durdurulan minibüslerde ayakta yolcuya rastlanmadı.

Ekipler, ayakta yolcu olup olmamasının yanı sıra maske, broşür, dezenfektan ve taksilerde kapasite aşımı olup olmadığını denetledi. 43 aracın denetlendiği uygulamada 2 taksi şoförüne maskesiz yolcu alma, 6 taksi yolcusuna maske takmama, 4 minibüse afiş bulundurmama, 1 minibüse dezenfektan bulundurmama cezaları kesildi.


Minibüsteki yolcular ise basın mensuplarına yaptıkları açıklamada uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

İHA

Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan susam, yurt dışından ilgi görüyor Eski sevgilisini öldürmeye çalışan şüpheli, 2 suç ortağıyla birlikte yakalandı Deprem uzmanından Manisa için korkutan uyarı! Denizli’deki orman yangını büyümeden söndürüldü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da minibüs ve taksilerde koronavirüs denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA