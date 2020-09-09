Marmaris’te 35 kaçağa Sahil Güvenlik baskını

Muğla Marmaris'te yasadışı yoldan yurtdışına kaçan 35 kaçak Sahil Güvenliğin elinden kurtulamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.15 sıralarında Marmaris ilçesi Kumburnu mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı bir yerde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Bölgeye hızla ulaşan Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya hazırlanan 35 kaçak göçmeni ele geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 35 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. AYDIN Kuşadası'nda ise Yunan unsurlarınca lastik botla Türk karasularına itilen 4 kişilik göçmen aile Türk askerlerince kurtarıldı.

TÜRK ASKERİ KURTARDI

İHBAR üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, lastik bottaki 4 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, Kuşadası Setur Marina'ya getirildi.

ADEM ÜLKER