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'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü

'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, karşı şeride geçip, motosiklete çarptı. Kazada Uğur Özefe (29) ile Fırat Sarıoğlu (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak Özefe ve Sarıoğlu kurtarılamadı.

Muğla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü

DHA

09.09.2020, 11:46 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,11:56

Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, karşı şeride geçip, motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi, yaşamını yitirdi.


Kaza, saat 01.00 sıralarında, İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı kavşağında meydana geldi. Datça yönünden Marmaris yönüne giden Zekeriya İ. (32) yönetimindeki 06 BKH 692 plakalı otomobil, bölünmüş yolda kontrolden çıktı.

Otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletteki Uğur Özefe (29) ile Fırat Sarıoğlu (27) yaralandı.


Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak Özefe ve Sarıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Otomobil sürücüsü Zekeriye İ. ile eşi Ayşe İ. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis memuru olduğu ve Balıkesir'de görev yaptığı belirtilen otomobil sürücüsü Zekeriya İ.'nin 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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