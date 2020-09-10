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Haberler Muğla Karşı şeride geçip motosiklete çarptı

Karşı şeride geçip motosiklete çarptı

Karşı şeride geçip motosiklete çarptı
Giriş Tarihi: 10.9.2020

Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü sürücü Zekeriya İ'nin (32) kullandığı otomobil, karşı şeride geçip, motosiklete çarptı. Kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletteki Uğur Özefe (29) ile Fırat Sarıoğlu (27) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özefe ve Sarıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ADEM ÜLKER

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