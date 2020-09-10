Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü sürücü Zekeriya İ'nin (32) kullandığı otomobil, karşı şeride geçip, motosiklete çarptı. Kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletteki Uğur Özefe (29) ile Fırat Sarıoğlu (27) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özefe ve Sarıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ADEM ÜLKER