Muğla'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

Mehmet Ali Güneş'ten (54) bir süredir haber alamayan yakınları, Aydınlıklıkevler Mahallesi Nazmi Yükselen Caddesi'ndeki evine gitti. Eve girdiklerinde Güneş'in yerde hareketsiz yattığını fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, boynu ve karın bölgesinde bıçak darbeleri bulunan Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. vde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güneş'in, 3 yıl önce de uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı öğrenildi.



