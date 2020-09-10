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'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

'nın Milas ilçesinde boynu ve karnında bıçak darbeleri bulunan bir kişi evinde ölü bulundu. Güneş'in, 3 yıl önce de uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı öğrenildi.

Muğla'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

AA

10.09.2020, 12:26

Mehmet Ali Güneş'ten (54) bir süredir haber alamayan yakınları, Aydınlıklıkevler Mahallesi Nazmi Yükselen Caddesi'ndeki evine gitti. Eve girdiklerinde Güneş'in yerde hareketsiz yattığını fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, boynu ve karın bölgesinde bıçak darbeleri bulunan Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. vde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güneş'in, 3 yıl önce de uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı öğrenildi.


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