Çamlıbel Mahallesi Bellibol mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz, orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Muğla'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.