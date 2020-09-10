Muğla'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çamlıbel Mahallesi Bellibol mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz, orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.