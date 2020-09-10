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Haberler Muğla Muğla'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

'nın Kavaklıdere ilçesinde çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

AA

10.09.2020, 14:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,15:23

Çamlıbel Mahallesi Bellibol mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz, orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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