Yarı çıplak market zorbası tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir markete yarı çıplak halde girerek işletmeci Elif Gültekin'e önce sözlü tacizde bulunup daha sonra tekme tokat döven ve şikayet üzerine gözaltına alınan ancak serbest kalan zanlı Kürşat Zabun, itiraz üzerine Adana'ya gittiği otobüste gözaltına alındı. Zanlı Kürşat Zabun, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FERDİ YAVUZ