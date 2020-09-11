ATM başında yaşlı İngiliz turistleri dolandıran şüpheliler yakalandı

Marmaris ilçe merkezi ve turistik İçmeler Mahallesi'nde 30 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında 5 İngiliz turist dolandırıldı. 4 kişi, ATM önlerinde yardım etme bahanesiyle Andreas Derksen, James Fredirick Milne, Amber Jade Orley, Phillip Peter Brammer ve Catrine Elizabeth Ploydin'in kredi kartlarından 17 bin 370 sterlin çekti.





Turistler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bulunması için özel ekip kurarak çalışma başlattı. Bölgedeki 40 güvenlik kamerası ile mobese görüntülerini inceleyen özel ekip, şüphelilerin 34 NB 9461 plakalı aracı kullandığını tespit etti. Polis, şüpheliler E.Ü. (17), Y.T. (21), B.D. (23) ve H.T.'yi (23) yakaladı.



Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan 4 şüpheliyi, turistler de teşhis etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA