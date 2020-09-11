Katil boksör, Zeynep’i kaçtığı parkta yakalamış

Görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor.

MAHKEME DOSYASINA EKLENDİ

Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi. Öte yandan Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğunun görüldüğünü söyledi.

FERDİ YAVUZ

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