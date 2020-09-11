Görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor.
MAHKEME DOSYASINA EKLENDİ
Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi. Öte yandan Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğunun görüldüğünü söyledi.
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Katil boksör, Zeynep’i kaçtığı parkta yakalamış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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