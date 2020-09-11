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Haberler Muğla Katil boksör, Zeynep’i kaçtığı parkta yakalamış

Katil boksör, Zeynep’i kaçtığı parkta yakalamış

'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından vahşice katledilen (25) cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı.

Katil boksör, Zeynep’i kaçtığı parkta yakalamış
Giriş Tarihi: 11.9.2020

Görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor.

MAHKEME DOSYASINA EKLENDİ
Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi. Öte yandan Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğunun görüldüğünü söyledi.

FERDİ YAVUZ

Muğla'da sevgili dehşeti! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Zeynep Şenpınar'ı katleden cani 'deliyim' dedi, gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı!

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