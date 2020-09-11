Oğlunun düğününde kalp krizinden öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin bahçesinde Yiğit-Hande Özkalp'in düğün töreni düzenlendi. Belediye memuru nikahı kıydıktan sonra Yiğit Özkalp'in babası Murat Özkalp (56), kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Tek çocuğunun düğününde kalp kirizi geçiren Özkalp'e ilk müdahaleyi ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Özkalp kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılmasına rağmen hayatını kaybetti. Özkalp'ın ölümü davetlilerden biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ADEM ÜLKER